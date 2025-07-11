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«Рома» начала переговоры с «Фламенго» по Уэсли, за которого «Зенит» предлагал € 25 млн

«Рома» начала переговоры с «Фламенго» по Уэсли, за которого «Зенит» предлагал € 25 млн
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Итальянская «Рома» открыла переговоры по трансферу защитника Уэсли Франка, предложив «Фламенго» € 20 млн, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х. Футболист ранее отказался от варианта с продолжением карьеры в санкт-петербургском «Зените».

Отмечается, что бразильский клуб желает получить за Уэсли не менее € 25 млн — именно столько предлагал «Зенит», прежде чем сине-бело-голубым отказал сам игрок. В прошлом сезоне в бразильской Серии А Уэсли Франка выходил на поле восемь раз и отдал одну результативную передачу.

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Действующее контрактное соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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