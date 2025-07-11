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Мойзес — о контракте: интерес должен идти со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь

Мойзес — о контракте: интерес должен идти со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь
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Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о своём контракте с московским клубом. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до лета 2026-го.

– У вас через год заканчивается контракт. Вроде уже должны быть активные переговоры по продлению контракта, если вас хотят сохранить.
– Я просто играю в футбол и стараюсь выкладываться максимально. Надеюсь, что болельщики и руководство остаются довольны. Вопрос моего контракт остаётся за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь.

– Раньше появлялась информация о вашем возможном переходе в «Динамо». Что-то слышали об этом?
– Нет. Всё это остаётся на моих агентах. Если что-то появится, то можно общаться, но пока нет никаких официальных предложений. В любом случае я сфокусирован на ЦСКА и подготовке к новому сезону, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Читайте интервью с Мойзесом на «Чемпионате» в ближайшее время.

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