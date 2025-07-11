Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, что общего у Марко Николича и Фабио Челестини

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о новом главном тренере армейцев Фабио Челестини. Швейцарец возглавил армейцев этим летом.

– От многих слышал, что у Николича были близкие отношения с игроками. Фабио Челестини – более строгий?

– Что касается Николича, то да. Все могли подойти к нему поговорить, но с первого дня Фабио тоже сказал, что его двери открыты для всех. Мы ещё знакомимся с ним и его требованиями, но первые впечатления отличные. Мы, как люди, которые уже давно в клубе, должны помочь освоиться. И ему, и всему тренерскому штабу. При этом он тоже предоставляет нам свободу. Он сам был футболистом и как никто знает реакцию игроков. Не сомневаюсь, что его период в ЦСКА будет долгим и успешным.

– Уже чувствуются изменения, которые вносит новый тренер?

– Могут быть детали и идеи в тренировках, но он сразу обозначил: «Я не пришёл сюда, чтобы всё поменять, а чтобы отрегулировать некоторые настройки». Мы пытаемся интегрировать его задумки в игру.

– Есть понимание, что у ЦСКА станет больше контроля мяча или, наоборот, вертикальной игры?

– Пока у нас только третья неделя работы. Тут не как на приставке, чтобы сразу что-то поменять, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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