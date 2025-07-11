Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, зачем установил у себя дома барокамеру

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, как проводит восстановление после матчей. Футболист отметил, что уделяет этому большое внимание.

«Мне нравится заниматься. Когда играл в Бразилии, также себе обустроил всё для тренировок и восстановления. Моё тело – приоритет. Мне помогает мой физиотерапевт. Я от этого только выигрываю. Футбол уже давно не просто про талант – нужна дисциплинированная работа.

Ещё в прошлом сезоне мы с моими помощниками искали барокамеру, которая способствует восстановлению и после матчей, и после тренировок. Чувствую, что это оборудование мне помогает, с ним мои выступления становятся лучше», — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.