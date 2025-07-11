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Мойзес: имя моей жены Лариса популярно в России, дочь назвали Еленой. Забавно получилось

Мойзес: имя моей жены Лариса популярно в России, дочь назвали Еленой. Забавно получилось
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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, почему назвал дочку именем Елена. По словам бразильского футболиста, это было решение его супруги.

«Когда только приехал, мне сразу сказали, что имя моей жены Лариса популярно в России. А потом у нас родилась дочка. Мы договаривались, что я дам имя ребёнку, если будет мальчик, а жена выберет, если будет девочка. В результате Лариса решила назвать Еленой. Забавно получилось с русскими именами. Видел, что кто-то из болельщиков считает, будто у меня русская жена, но это не так. Эта история с именами – просто совпадение», — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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Новости. Футбол
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