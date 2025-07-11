Мойзес: имя моей жены Лариса популярно в России, дочь назвали Еленой. Забавно получилось

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, почему назвал дочку именем Елена. По словам бразильского футболиста, это было решение его супруги.

«Когда только приехал, мне сразу сказали, что имя моей жены Лариса популярно в России. А потом у нас родилась дочка. Мы договаривались, что я дам имя ребёнку, если будет мальчик, а жена выберет, если будет девочка. В результате Лариса решила назвать Еленой. Забавно получилось с русскими именами. Видел, что кто-то из болельщиков считает, будто у меня русская жена, но это не так. Эта история с именами – просто совпадение», — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.