Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о работе с личным аналитиком

Футболист ЦСКА Мойзес рассказал, как работает с личным аналитиком. Бразилец выступает за армейцев с 2023 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

«Если мой физиотерапевт следит за моим телом, то аналитик помогает мне с футбольной частью. Подсказывает в плане тактики и работы на поле. Мы уже три года сотрудничаем. Он подсказывает, что необходимо улучшать. В ЦСКА недавно появился новый тренер. Аналитик изучил, какие модели игры он использовал в «Базеле». То есть, что именно может потребовать теперь от меня. Это помогает адаптироваться к требованиям. В Европе сейчас у многих есть персональные помощники, в Бразилии этому тоже стали уделять много внимания. Рынок таких специалистов растёт, и понятно почему. Эти нюансы делают разницу», — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.