Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о работе с личным аналитиком

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о работе с личным аналитиком
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист ЦСКА Мойзес рассказал, как работает с личным аналитиком. Бразилец выступает за армейцев с 2023 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

«Если мой физиотерапевт следит за моим телом, то аналитик помогает мне с футбольной частью. Подсказывает в плане тактики и работы на поле. Мы уже три года сотрудничаем. Он подсказывает, что необходимо улучшать. В ЦСКА недавно появился новый тренер. Аналитик изучил, какие модели игры он использовал в «Базеле». То есть, что именно может потребовать теперь от меня. Это помогает адаптироваться к требованиям. В Европе сейчас у многих есть персональные помощники, в Бразилии этому тоже стали уделять много внимания. Рынок таких специалистов растёт, и понятно почему. Эти нюансы делают разницу», — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android