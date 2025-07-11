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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о происхождении мема «Я — машина!»

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о происхождении мема «Я — машина!»
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Бразильский футболист ЦСКА Мойзес рассказал, как появился на свет известный в болельщицкой среде мем «Я — машина!»

– У вас есть фирменный мем на русском языке, когда вы кричите «Я – машина!» Как он появился?
– Кажется, всё началось с комментариев болельщиков и с Салимыча (Мурата Искакова, экс-тренера ЦСКА, работавшего в штабе Владимира Федотова. – Прим. «Чемпионата»). Он называл меня машиной, а потом и одноклубники подключились, и фанаты в соцсетях.

– Это правда, что перед премией «Герои РПЛ» вы даже специально репетировали «Я – машина»?
– Да, я немного волновался, поэтому готовился с преподавателем, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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