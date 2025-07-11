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Мойзес: Кордоба заслуженно забрал премии лучшего нападающего, игрока и автора лучшего гола

Мойзес: Кордоба заслуженно забрал премии лучшего нападающего, игрока и автора лучшего гола
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Защитник ЦСКА Мойзес признал, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заслуженно получил несколько индивидуальных наград по итогам прошлого сезона. Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России.

– Недавно, когда нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выиграл премию лучшему игроку сезона, он сказал, что между ним и Мойзесом есть незаконченное дело. О чём речь?
– Да он просто шутил. Он же в тот момент благодарил защитников. С ним вообще нужно быть предельно сконцентрированным, потому что Кордоба – отличный футболист. Заслуженно забрал премию сразу и лучшему нападающему, и лучшему игроку, и лучший гол тоже его. Такие игроки поднимают уровень РПЛ. Но мы, защитники, продолжим делать всё, чтобы Джону было непросто на поле, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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