Мойзес: Кордоба заслуженно забрал премии лучшего нападающего, игрока и автора лучшего гола

Защитник ЦСКА Мойзес признал, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заслуженно получил несколько индивидуальных наград по итогам прошлого сезона. Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России.

– Недавно, когда нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выиграл премию лучшему игроку сезона, он сказал, что между ним и Мойзесом есть незаконченное дело. О чём речь?

– Да он просто шутил. Он же в тот момент благодарил защитников. С ним вообще нужно быть предельно сконцентрированным, потому что Кордоба – отличный футболист. Заслуженно забрал премию сразу и лучшему нападающему, и лучшему игроку, и лучший гол тоже его. Такие игроки поднимают уровень РПЛ. Но мы, защитники, продолжим делать всё, чтобы Джону было непросто на поле, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.