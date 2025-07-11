Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о неожиданном уходе Николича из команды

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о неожиданном уходе Николича из команды
Комментарии

Футболист ЦСКА Мойзес высказался об уходе Марко Николича из клуба. Сербский специалист занимал должность главного тренера армейцев. Он покинул клуб этим летом, позднее возглавив греческий АЕК.

– Часть болельщиков была возмущена словами Николича в раздевалке, когда он сказал о необходимости выигрывать чемпионство в следующем году. При этом он, вероятно, уже вёл переговоры с другим клубом.
– Вот тут лучше спросить самого тренера. У всех своя судьба. Считаю, мы должны пожелать ему удачи, что я и сделал. Поблагодарил его за совместный период работы, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android