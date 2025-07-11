Защитник ЦСКА Мойзес высказался о неожиданном уходе Николича из команды
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Футболист ЦСКА Мойзес высказался об уходе Марко Николича из клуба. Сербский специалист занимал должность главного тренера армейцев. Он покинул клуб этим летом, позднее возглавив греческий АЕК.
– Часть болельщиков была возмущена словами Николича в раздевалке, когда он сказал о необходимости выигрывать чемпионство в следующем году. При этом он, вероятно, уже вёл переговоры с другим клубом.
– Вот тут лучше спросить самого тренера. У всех своя судьба. Считаю, мы должны пожелать ему удачи, что я и сделал. Поблагодарил его за совместный период работы, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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