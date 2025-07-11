Защитник ЦСКА Мойзес высказался о неожиданном уходе Николича из команды

Футболист ЦСКА Мойзес высказался об уходе Марко Николича из клуба. Сербский специалист занимал должность главного тренера армейцев. Он покинул клуб этим летом, позднее возглавив греческий АЕК.

– Часть болельщиков была возмущена словами Николича в раздевалке, когда он сказал о необходимости выигрывать чемпионство в следующем году. При этом он, вероятно, уже вёл переговоры с другим клубом.

– Вот тут лучше спросить самого тренера. У всех своя судьба. Считаю, мы должны пожелать ему удачи, что я и сделал. Поблагодарил его за совместный период работы, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.