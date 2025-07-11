Защитник ЦСКА Мойзес сравнил дорожный трафик в Москве и Бразилии

Футболист ЦСКА Мойзес сравнил дорожный трафик в столице России Москве и Бразилии. По словам Мойзеса, в Москве ему водить сложнее.

– Вы водите машину?

– Да, и здесь, и в Бразилии.

– Где более сумасшедшее движение?

– Мне сложнее в Москве. Все эти светофоры, иногда ты можешь ехать, иногда встречное движение, много пересечений… На самом деле, я не особо люблю водить, в отличие от жены. Раньше у меня был водитель в Москве, сейчас уже нет. Теперь машину больше водит мой физиотерапевт, который за мной заезжает перед тренировкой. Я и в Бразилии не особо рулю. Там меня чаще двоюродный брат возит, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.