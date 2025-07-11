Защитник ЦСКА Мойзес высказался о предстоящем матче за Суперкубок с «Краснодаром»
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Футболист ЦСКА Мойзес высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с «Краснодаром», который состоится в эту субботу, 12 июля.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— У вас Суперкубок России с «Краснодаром» в субботу. Такого трофея в вашей коллекции нет?
– Да, были кубки, было чемпионство, но Суперкубок ещё не выигрывал.
– Особенность трофея в том, что тут достаточно выиграть всего один матч.
– На самом деле нужно целый год работать, чтобы побороться за Суперкубок. Мы выиграли Кубок России, а «Краснодар» – чемпионат. Это не просто один матч выиграть, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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