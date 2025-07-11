Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, на какой позиции предпочитает играть. По словам бразильца, он комфортно чувствует себя что на фланге обороны, что в центре защиты.

– На какой позиции вам комфортнее всего?

– Крайний защитник, потому что изначально выступал именно им. Хотя играть в тройке центральных я тоже привык за два года. Мне кажется, у меня на обеих позициях получалось, но на фланге обороны мне всё-таки привычнее, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.