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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, на какой позиции ему удобнее играть
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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, на какой позиции предпочитает играть. По словам бразильца, он комфортно чувствует себя что на фланге обороны, что в центре защиты.

– На какой позиции вам комфортнее всего?
– Крайний защитник, потому что изначально выступал именно им. Хотя играть в тройке центральных я тоже привык за два года. Мне кажется, у меня на обеих позициях получалось, но на фланге обороны мне всё-таки привычнее, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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