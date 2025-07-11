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Мойзес рассказал, как помогал новичку ЦСКА Алеррандро обживаться в России

Мойзес рассказал, как помогал новичку ЦСКА Алеррандро обживаться в России
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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, как помогал нападающему армейцев Алеррандро привыкать к жизни в России.

– Алеррандро рассказывал, что вы ему помогли закупиться тёплой одеждой в его первый же день в Москве.
– Когда я сам пришёл в ЦСКА, меня отлично встретили и россияне, и Фукс, и Гайч, и Медина, и Карраскаль. «Иди туда, бери вот это…» Ещё учитывайте, что я приехал летом. Мне было сильно проще, чем Алеррандро, который присоединился к команде зимой. Я лишь показал ему то, что мне показали другие. На шопинг мы пошли с ним и его юристом. Я объяснил, какую надо брать кофту, чтобы не заболеть. Купили пальто, которое справляется с русскими морозами, — сказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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