Бразильский защитник ЦСКА Мойзес объяснил, за счёт чего быстро заговорил на русском языке

Бразильский левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал о причинах своих успехов в изучении русского языка.

– На премии РПЛ вы на сцене говорили по-русски. Не без ошибок, но всё было понятно. Как вам удалось за три года научиться?

– Я изучаю и культуру России, и язык. Это необходимо для работы. Многое приходило благодаря общению с партнёрами. Помогает и работа с репетитором, и самостоятельные занятия.

– Как часто у вас уроки с преподавателем?

– Иногда получается много тренировок, матчей и перелётов. Если логистика позволяет, то занимаюсь два-три раза в неделю. Плюс домашние задания. Тут главное – желание. Если действительно хочешь выучить язык – он будет даваться, — рассказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

30-летний Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года.

Читайте интервью с Мойзесом на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью