Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» побьёт мировой рекорд, когда подпишет футболистку Оливию Смит за £ 1 млн

«Арсенал» побьёт мировой рекорд, когда подпишет футболистку Оливию Смит за £ 1 млн
Комментарии

Лондонский «Арсенал» побьёт мировой рекорд по самому дорогостоящему приобретению в женском футболе, когда подпишет футболистку «Ливерпуля» Оливию Смит за £ 1 млн (€ 1,16 млн). Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Guardian. Никогда ранее в истории женского футбола не платили такие деньги за одного игрока.

Оливии 20 лет, она выступает на позиции нападающего. В «Ливерпуле» она играет с 2024-го. В дебютном сезоне за мерсисайдцев Смит забила семь голов в 20 матчах женской Суперлиги. Примечательно, что год назад «Ливерпуль» заплатил за Оливию Смит £ 250 тыс. Отметим, что универсальная футболистка на международном уровне представляет сборную Канады.

Материалы по теме
«Арсенал» наконец решает ключевую проблему. Такого трансфера ждали несколько лет
«Арсенал» наконец решает ключевую проблему. Такого трансфера ждали несколько лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android