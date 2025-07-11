«Арсенал» побьёт мировой рекорд, когда подпишет футболистку Оливию Смит за £ 1 млн

Лондонский «Арсенал» побьёт мировой рекорд по самому дорогостоящему приобретению в женском футболе, когда подпишет футболистку «Ливерпуля» Оливию Смит за £ 1 млн (€ 1,16 млн). Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Guardian. Никогда ранее в истории женского футбола не платили такие деньги за одного игрока.

Оливии 20 лет, она выступает на позиции нападающего. В «Ливерпуле» она играет с 2024-го. В дебютном сезоне за мерсисайдцев Смит забила семь голов в 20 матчах женской Суперлиги. Примечательно, что год назад «Ливерпуль» заплатил за Оливию Смит £ 250 тыс. Отметим, что универсальная футболистка на международном уровне представляет сборную Канады.