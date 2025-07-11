Дмитрий Парфёнов: по матчу с «ПСЖ» не вижу лидера в новом «Реале»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о лидере в составе мадридского «Реала» после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира — 2025.

— Вы видите лидера в новом «Реале»?

— По этому матчу — нет. Всю игру провели в обороне. Вальверде на правый край отправили, не от хорошей жизни. Играл бы в центре полузащиты — может, и подсобрал бы команду. И очевидная ошибка была — играть в три нападающих. Алонсо решил рискнуть, не стрельнуло. Начинаешь игру, как всегда говорю, у тебя 50 на 50. Априори. Понятно, силы команд всегда разные. И здесь не сработало. Получилось бы, сказали бы — вот гений! — приводит слова Парфёнова Livesport.

9 июля мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение со счётом 0:4 от французского «Пари Сен-Жермен» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. 25 мая пост главного тренера «сливочных» занял экс-полузащитник мадридцев в годы игровой карьеры Хаби Алонсо, ранее возглавлявший леверкузенский «Байер».

Видео: На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду