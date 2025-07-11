Парфёнов спрогнозировал, как завершится финал КЧМ между «ПСЖ» и «Челси»
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Экс-защитник «Спартака» и бывший тренер ряда российских клубов Дмитрий Парфёнов спрогнозировал, как завершится финал клубного чемпионата мира по футболу между «ПСЖ» и «Челси». Игра пройдёт в воскресенье, 13 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало — в 22:00 мск.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«При выходе на поле — всегда 50 на 50. Дальше зависит от каждого футболиста и везения определённого. Для «Челси» они с каждой минутой будут падать. Думаю, парижане продолжат выигрывать каждый финал, но не с такими счетами. 2:0», — приводит слова Парфёнова интернет-издание Livesport.
На стадии полуфинала турнира «Челси» обыграл «Флуминенсе», «ПСЖ» оказался сильнее «Реала».
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