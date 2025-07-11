«Помню, как толкали с папой машину». Защитник ЦСКА Мойзес — о непростом детстве в Бразилии

30-летний бразильский левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал о своём нелёгком детстве.

«Мне пришлось много работать, потому что я не из богатой семьи. Порой не было денег на бензин. Из-за этого мы с отцом могли ехать на занятия и встать посреди дороги. Помню, как толкали машину. Иногда это происходило по дороге на тренировку, иногда после неё. Бывало, что не находилось денег на бутсы и их дарили другие люди. Бывало, что отец посреди работы срывался и вёз меня на тренировку, хотя ему нельзя было уходить, но начальство об этом не узнавало. Так что я очень ценю, что имею, и стараюсь вернуть родителям всю заботу, которую они мне дали», — рассказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. В прошедшем сезоне-2024/2025 на его счету 37 матчей за красно-синих во всех турнирах, три забитых гола и три результативных паса.

Полное интервью с Мойзесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью