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«Спартак» — «Родина»: во сколько начало контрольного матча, где смотреть трансляцию

«Спартак» — «Родина»: во сколько начало контрольного матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 11 июля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Родина». Команды будут играть на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет транслироваться на клубных ресурсах «Спартака». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Родина
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).

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