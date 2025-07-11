«Спартак» — «Родина»: во сколько начало контрольного матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 июля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Родина». Команды будут играть на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет транслироваться на клубных ресурсах «Спартака». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).