Парфёнов вспомнил о матче «Спартака» с «Реалом» 1998 года в ЛЧ с голами Цымбаларя и Титова

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился воспоминаниями о матчах за красно-белых с мадридским «Реалом» во времена игровой карьеры.

— Вы сами играли против «Реала», которым руководили Гус Хиддинк и Висенте дель Боске. По составу те команды были сильнее нынешней?

— Да, три раза играл. Последнюю встречу, в 2000-м, пропустил из-за перебора карточек. Уровень мастерства тех футболистов всё же выше, если через время назад оглянуться. Ну, в 98-м против нас играли Роберто Карлос, Йерро, Рауль, Редондо, Миятович, Зеедорф… Они перед этим взяли Лигу чемпионов, когда Миятович забил «Ювентусу» (1:0). Но мы в Москве обыграли их 2:1. «Горели» 0:1, но потом Илья Цымбаларь и Егор Титов сумасшедшие мячи забили. Такие матчи, конечно, не забываются. Воспоминания от «Реала» такие — сам играл и давал играть другим. Вопрос только, выдержишь ли сам колоссальное психологическое давление. Вот под меня попадали Карлос и Савио. Или я под них, — приводит слова Парфёнова Livesport.

30 сентября 1998 года в матче 2-го тура Лиги чемпионов московский «Спартак» сыграл в столичных «Лужниках» с мадридским «Реалом». На 63-й минуте счёт открыл нападающий испанского клуба Рауль. На 72-й минуте полузащитник красно-белых Илья Цымбаларь забил ответный гол. На 78-й минуте точный удар хавбека Егора Титова принёс «Спартаку» победу со счётом 2:1.

Видео: Как появился «Спартак»