Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохаммед Кудус поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм»

Мохаммед Кудус поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Мохаммед Кудус высказался о переходе в английский «Тоттенхэм Хотспур» из «Вест Хэм Юнайтед».

«Здорово быть здесь, я очень счастлив и не могу дождаться начала матча. Я очень прямой вингер, сильный, хорошо обыгрываю соперников и создаю моменты, так что в моей игре много изюминки.

Мне также нравится развлекать болельщиков. В этом и заключается суть футбола – он оставляет в головах болельщиков воспоминания, которые остаются у них, когда они возвращаются домой, и после того, как они потратили деньги на покупку билета. Несмотря на то что в игре много серьёзности и соперничества, я по-прежнему считаю, что это спорт, которым я стараюсь наслаждаться как можно больше и дарить удовольствие болельщикам. Я надеюсь, что болельщикам действительно понравится то, что я собираюсь привнести в команду», — приводит слова Кудуса официальный сайт «Тоттенхэма».

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» объявил о переходе вингера Кудуса из «Вест Хэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android