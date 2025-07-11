Мохаммед Кудус поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник Мохаммед Кудус высказался о переходе в английский «Тоттенхэм Хотспур» из «Вест Хэм Юнайтед».

«Здорово быть здесь, я очень счастлив и не могу дождаться начала матча. Я очень прямой вингер, сильный, хорошо обыгрываю соперников и создаю моменты, так что в моей игре много изюминки.

Мне также нравится развлекать болельщиков. В этом и заключается суть футбола – он оставляет в головах болельщиков воспоминания, которые остаются у них, когда они возвращаются домой, и после того, как они потратили деньги на покупку билета. Несмотря на то что в игре много серьёзности и соперничества, я по-прежнему считаю, что это спорт, которым я стараюсь наслаждаться как можно больше и дарить удовольствие болельщикам. Я надеюсь, что болельщикам действительно понравится то, что я собираюсь привнести в команду», — приводит слова Кудуса официальный сайт «Тоттенхэма».