«ПСЖ» одержал шесть побед в шести последних матчах с европейскими топ-командами

Французский «ПСЖ» шесть раз подряд обыграл топовые европейские команды в сезоне-2024/2025. С конца апреля парижане дважды обыграли «Арсенал» и разгромили «Интер» в финале Лиги чемпионов, а на клубном чемпионате мира победили «Атлетико», «Баварию» и мадридский «Реал». При этом «ПСЖ» пропустил всего один гол в этих матчах.

Напомним, в воскресенье, 13 июля, парижане сыграют с лондонским «Челси» в финале КЧМ-2025. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало — в 22:00 мск.

В рамках сезона-2024/2025 команда Луиса Энрике выиграла чемпионат Франции, Кубок страны, а также стала победителем Лиги чемпионов УЕФА.