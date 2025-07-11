Защитник ЦСКА Мойзес объяснил, почему заплакал во время интервью после игры с «Акроном»

Бразильский левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал о причинах эмоциональной реакции на гол «Акрону» в послематчевом интервью.

– В прошедшем сезоне был момент, когда вы заплакали во время интервью. Почему испытали такие эмоции после гола «Акрону»?

– Дело даже не в голе. Это был мой 405-й матч на профессиональном уровне. Там ещё совпало с днём рождения отца. Я вспомнил, сколько всего родители сделали для меня. Как тяжело было добраться до места, на котором сейчас нахожусь. Я человек сентиментальный, но не из тех, кто часто плачет. Просто благодарен богу, семье и ЦСКА. Я с четырёх-пяти лет мечтал стать футболистом. И вот я здесь – отсюда такие эмоции, — рассказал Мойзес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

24 августа 2024 года в матче 6-го тура РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА разгромил на своём поле тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0. Третий гол красно-синих на 82-й минуте записал на свой счёт 30-летний бразильский левый защитник Мойзес.

Полное интервью с Мойзесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью