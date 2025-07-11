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Мохаммед Кудус объяснил переход в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма»

Мохаммед Кудус объяснил переход в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма»
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Новичок «Тоттенхэм Хотспур» Мохаммед Кудус рассказал, почему перешёл в клуб из «Вест Хэм Юнайтед».

«Одна из самых важных причин, по которой я пришёл сюда, — это проект и то, как тренер видит его, а также возможность развиваться под его руководством. Зная историю его карьеры, я увидел, сколько талантов он развил, которые стали великими игроками. Это ещё один важный признак того, почему я тоже хотел работать под его началом.

Я очень ориентирован на команду, поэтому мои личные цели заключаются в том, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков, подняться как можно выше в Премьер-лиге, выступить по-настоящему хорошо и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Знаю, насколько велик этот клуб, его историю, и я всегда хотел играть на самом высоком уровне и в Лиге чемпионов, так что для меня это важный момент.

Думаю, что Лига чемпионов — один из самых важных этапов в футболе. Я сыграл пару матчей за «Аякс», так что у меня есть кое-что из истории, и я знаю, что это футбол высшего уровня, который требует высокого качества и сосредоточенности на протяжении всей игры, поэтому просто надеюсь использовать свои индивидуальные способности, чтобы помочь команде пройти как можно дальше», — приводит слова Кудуса официальный сайт «Тоттенхэма».

В межсезонье «Тоттенхэм» возглавил датский тренер Томас Франк.

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