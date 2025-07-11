«Торино» объявил «Спартаку» ценник Коко

«Спартак» продолжает вести переговоры по защитнику «Торино» Саулю Коко. Итальянский клуб объявил москвичам, что хочет выручить за своего игрока € 15 млн, информирует Gazzetta Granata.

Ожидается, что Коко начнёт проходить летние сборы с «Торино» и параллельно будет вести переговоры со «Спартаком».

Ранее СМИ сообщали, что катарский «Аль-Духаиль» предложил за Коко € 16 млн. «Торино» был готов принять это предложение, однако сам Сауль не захотел переезжать на Ближний Восток.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн. Коко преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть справа в обороне или в опорной зоне. Ранее он выступал за «Лас-Пальмас», «Эспаньол» и ряд молодёжных испанских команд.