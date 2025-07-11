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Гарет Бэйл: «Барселона» и весь мир предупреждены: для «Реала» начинается новая эра

Гарет Бэйл: «Барселона» и весь мир предупреждены: для «Реала» начинается новая эра
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Бывший футболист «Саутгемптона», «Тоттенхэма» и «Реала» Гарет Бэйл заявил, что для мадридского клуба начинается новая эра. Ранее «сливочные» разгромно уступили «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.

«Барселона» и весь мир предупреждены: для «Реала» начинается новая эра», — приводит слова Бэйла Madrid Xtra в социальной сети X.

В прошлом сезоне «сливочные» выиграли Суперкубок УЕФА, но уступили «Барселоне» в Ла Лиге. В рамках Лиги чемпионов мадридский «Реал» добрался до стадии 1/4 финала. Летом этого года «сливочных» возглавил Хаби Алонсо, который ранее работал в леверкузенском «Байере».

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