Колыванов — о лимите: в прошлый раз все российские футболисты сели клубам на шею

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался по поводу лимита на легионеров в РПЛ. Ранее сообщалось, что число иностранных футболистов в заявках команд может быть сокращено до 10.

«Уже проходили через изменения лимита на легионеров. Это палка о двух концах. Когда лимит был урезан, все российские футболисты сели клубам на шею. В этой ситуации нет золотой середины. Нужно пахать, а тогда российских футболистов силком тянули в основной состав, и они не выдавали такой игры, которой ждали. Понятно, что все бы хотели видеть качественных иностранных игроков, которые показывают качественный футбол и у которых молодые учатся. Но не так просто в Россию привезти игроков европейского уровня. Российские футболисты должны сами понимать, что нужно пахать и работать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В чемпионате России действует лимит на легионеров, согласно которому российские клубы имеют право заявлять на сезон до 13 иностранцев, из них восемь могут одновременно находиться на поле. Легионерами при этом не считаются футболисты из Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.