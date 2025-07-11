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Руни Барджи сегодня прилетит в Испанию, чтобы подписать контракт с «Барселоной» — Романо

Руни Барджи сегодня прилетит в Испанию, чтобы подписать контракт с «Барселоной» — Романо
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Шведский нападающий датского «Копенгагена» Руни Барджи сегодня, 11 июля, прибудет в Барселону (Испания), чтобы подписать контракт с «Барселоной». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Несколько недель назад была достигнута договорённость с «Копенгагеном» на сумму более € 2 млн, а также завершено медицинское обследование», — написал Романо.

В сезоне-2024/2025 датской Суперлиги 19-летний Руни Барджи провёл пять матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Дании. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7,5 млн.

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