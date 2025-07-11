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Арсен Венгер ответил на критику Юргена Клоппа в адрес клубного чемпионата мира

Арсен Венгер ответил на критику Юргена Клоппа в адрес клубного чемпионата мира
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер отреагировал на слова немецкого специалиста Юргена Клоппа о клубном чемпионате мира. Ранее Клопп назвал КЧМ «худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе».

«Каждый имеет право на своё мнение, но я абсолютно не разделяю мнение Клоппа», — приводит слова Венгера известный журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Напомним, в финале клубного чемпионата мира по футболу сыграют лондонский «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдёт в воскресенье, 13 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало — в 22:00 мск.

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