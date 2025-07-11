Совет директоров «Торпедо» ещё не утвердил возвращение команды в Первую лигу

Футбольный клуб «Торпедо» подготовил все необходимые документы для заявки в ФНЛ, но решение об участии в первенстве ещё должен утвердить совет директоров клуба. Его заседание предварительно состоится сегодня, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, накануне, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.