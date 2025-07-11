Ксения Коваленко рассказала, как удаётся совмещать футбол и материнство

Полузащитница московского ЦСКА Ксения Коваленко высказалась о совмещении футбола и материнства. У Коваленко двое детей.

«Тяжело найти баланс между этими двумя сферами. Хочется быть хорошей спортсменкой и в то же время хорошей мамой. Некоторые рожают детей и уходят в карьеру, а воспитанием занимаются няни. Я стараюсь найти баланс, чтобы мне хватало сил на тренировках и чтобы после как можно скорее ехать домой и проводить время со своими детьми.

Иногда меня жутко раздражает, что я такая «мама-мама» и мне нужно быть со своими детьми постоянно. У меня есть возможность оставить их с няней и пойти поспать, но я поступаю наоборот. Я не иду восстанавливать силы после нагрузок, а выбираю провести время со своими детьми. В этом плане бывает тяжело, но это временно. Дети вырастают, и маленькими они бывают лишь однажды, поэтому хочется запомнить их детство и быть рядом», — приводит слова Коваленко официальный сайт Суперлиги.