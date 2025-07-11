Французский «Марсель» предложил контракт нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что срок предлагаемого контракта рассчитан до 2026 года.

Предыдущим клубом 36-летнего Пьер-Эмерика Обамеянга была саудовская «Аль-Кадисия». В сезоне-2024/2025 Про-Лиги нападающий провёл 32 матча, в которых забил 17 мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету четыре игры и четыре гола в Кубке Саудовской Аравии. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.