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Радимов определил фаворита Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

Радимов определил фаворита Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА за Суперкубок России. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Один матч — это всегда спорная история. Наверное, фаворитом назову «Краснодар». Это действующий чемпион, команда никого не потеряла летом. Самое главное, что и тренер остался тот же», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам минувшего сезона, а ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России.

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