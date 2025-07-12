Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — ЦСКА: во сколько начало матча за Суперкубок России 2025, где смотреть прямую трансляцию игры

«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начало матча за Суперкубок России, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 12 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА. Игру примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам минувшего сезона, а ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России. В двух матчах высшего российского дивизиона «Краснодар» и ЦСКА обменялись победами. Так, в игре 4-го тура чёрно-зелёные обыграли армейцев со счётом 2:1, а в 28-м туре ЦСКА выиграл со счётом 1:0.

В прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».

Материалы по теме
«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку
«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android