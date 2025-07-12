«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начало матча за Суперкубок России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА. Игру примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам минувшего сезона, а ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России. В двух матчах высшего российского дивизиона «Краснодар» и ЦСКА обменялись победами. Так, в игре 4-го тура чёрно-зелёные обыграли армейцев со счётом 2:1, а в 28-м туре ЦСКА выиграл со счётом 1:0.

В прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».