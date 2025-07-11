«Челябинск» объявил о переходе экс-защитника «Ахмата»

Защитник Александр Жиров стал игроком «Челябинска». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«К «Челябинску» присоединился 34-летний защитник Александр Жиров. Саша — воспитанник барнаульского «Динамо». В минувшем сезоне выступал за «Ахмат», где сыграл 30 матчей и забил три мяча. Сезонами ранее был игроком футбольных клубов «Балтика», «Зандхаузен» (Вторая Бундеслига), «Енисей», «Томь», «Краснодар», «Анжи» и «Волгарь».

Удачи с «Челябинском», Саня!» — написано в сообщении клуба.

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Оренбургом» 19 июля.