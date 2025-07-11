Адвокат Соболева: уверен, что «Торпедо» будет играть в Первой лиге

Адвокат Александр Добровинский, обеспечивающий защиту владельцу московского «Торпедо» Леониду Соболеву, заявил, что чёрно-белые проведут следующий сезон в Pari Первой лиге. Ранее РФС исключил «Торпедо» из РПЛ.

«Со вчерашнего дня мы с Леонидом Соболевым ещё не общались. В лучшем случае к нему в тюрьму попадём только к 13:00. Соответственно, обсудить дальнейшую судьбу «Торпедо» мы ещё не успели. Я думаю, что команда будет играть в Первой лиге (ФНЛ). Пока это только прогноз, но прогноз, в котором я уверен. Находясь в следственном изоляторе, человек физически не может присутствовать на совете директоров клуба — если только все остальные коллеги не присоединятся к нему в СИЗО (улыбается). Значит, будут принимать решение без его участия. Что касается подачи заявления в CAS, то Соболев же не обязан принять решение в пятницу, 11-го числа. Возможно, он ещё подумает — куда теперь торопиться?» — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.