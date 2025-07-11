Гришин объяснил, почему ЦСКА усиливает только атаку

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе Матеуса Алвеса в стан армейской команды. Клуб подписал контракт с 20-летним бразильцем до 2030 года.

«ЦСКА берёт игроков в линию атаки, потому что там нужно было усиление. Команде нужны креативные игроки. В обороне у ЦСКА по именам всё хорошо: Гаич, Дивеев, Роша и Мойзес. Наверное, это одна из сильнейших линий в нашем чемпионате.

Нужна обойма. Весь сезон не пройдёшь в 11 игроков. Сразу любой тренер не будет ставить в основу игрока, который ещё не сыгрался с партнёрами, который только пришёл. Думаю, пока Алвес готов минут на 10–15», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».