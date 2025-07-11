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«Ноттингем Форест» представил новую форму на сезон, в котором вернётся в еврокубки

«Ноттингем Форест» представил новую форму на сезон, в котором вернётся в еврокубки
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Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте презентовал основную форму на сезон-2025/2026.

«Вдохновлённая комплектами формы прошлых лет, футболка вновь украшена белыми тонкими полосками спереди, впервые появившимися в сезоне-1981/1982, а также современной более тёмной полоской, дополняющей классический дизайн.

Одна пуговица дополняет небольшой воротник в верхней части футболки с культовым гербом начала 90-х, который был представлен на недавно выпущенных лимитированных моделях Forest Sambas, завершая образ сезона-2025/2026. Мы готовимся вернуть звёзд на европейскую футбольную сцену впервые с сезона-1995/1996, частичка нашей славной истории едет с нами, поскольку клуб отмечает своё 160-летие.

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Культовые белые шорты и красные гетры с логотипом завершают комплект сезона-2025/2026», — написано в сообщении клуба.

В предстоящем сезоне «Ноттингем Форест» сыграет в Лиге конференций.

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