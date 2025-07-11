Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» арендовал защитника у «Зенита»

«Урал» арендовал защитника у «Зенита»
Комментарии

Защитник Матвей Бардачёв перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Урала».

«Молодой защитник, права на которого принадлежат «Зениту», уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды. Отметим, что 29 июня он сыграл за основной состав «Зенита» в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды».

Матвей уже присоединился к тренировочному процессу команды Мирослава Ромащенко. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры за «Урал»!» — написано в сообщении.

Материалы по теме
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android