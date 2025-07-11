«Урал» арендовал защитника у «Зенита»

Защитник Матвей Бардачёв перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Урала».

«Молодой защитник, права на которого принадлежат «Зениту», уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды. Отметим, что 29 июня он сыграл за основной состав «Зенита» в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды».

Матвей уже присоединился к тренировочному процессу команды Мирослава Ромащенко. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры за «Урал»!» — написано в сообщении.