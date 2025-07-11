«Он отказался туда идти». Мусаев — о сорвавшемся трансфере Кордобы в «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему не был осуществлён переход нападающего команды Джона Кордобы в московский «Спартак». В ноябре 2024-го форвард заключил новый контракт с «быками». Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

«Предложение из «Спартака» было, но он сам туда не перешёл. Не потому, что мы его отговорили, а потому, что сам Кордоба отказался туда идти. Уверен, он видел все труды и всю нашу заинтересованность, чтобы его оставить. Думаю, это и перевесило», — приводит слова Мусаева «Спорт-экспресс».

В прошедшем сезоне колумбиец забил 12 голов в 25 матчах РПЛ. Нападающий был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в рамках премии Winline «Герои РПЛ».