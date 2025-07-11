Рязанцев: исключение из РПЛ — большое горе для всех неравнодушных к «Торпедо» людей

Российский экс-футболист Александр Рязанцев прокомментировал решение исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Вчера, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Я не вижу смысла комментировать решение КДК РФС. Скажу лишь, что для всех болельщиков и неравнодушных к «Торпедо» людей это большое горе. Это клуб с большим именем, просто обязан играть в РПЛ. К сожалению, оттуда «Торпедо» дисквалифицировали — должны играть в Первой лиге. Буду надеяться, что руководители сделают выводы, не будут повторять таких же ошибок и в ближайшем будущем «Торпедо» всё-таки вернётся в Премьер-Лигу», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.