Ксения Коваленко назвала единственную сложность возвращения в футбол после рождения детей

Полузащитница московского ЦСКА Ксения Коваленко высказалась о сложностях возвращения в футбол после рождения двух детей.

— Вы первая футболистка в Суперлиге, которая вернулась в спорт после рождения двух детей. Расскажите о процессе восстановления.

— На самом деле, единственная сложность — это сбросить лишний вес. Я столкнулась с этим после второй беременности. С первой беременностью всё прошло легко и гладко, плюс я была моложе. Тяжело, потому что нет стабильного сна и полноценного восстановления. А так, в целом, всё терпимо. После тренировки, когда приходишь домой и видишь своих детей, все проблемы сходят на нет, — приводит слова Коваленко официальный сайт Суперлиги.