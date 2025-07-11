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Ксения Коваленко назвала единственную сложность возвращения в футбол после рождения детей

Ксения Коваленко назвала единственную сложность возвращения в футбол после рождения детей
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Полузащитница московского ЦСКА Ксения Коваленко высказалась о сложностях возвращения в футбол после рождения двух детей.

— Вы первая футболистка в Суперлиге, которая вернулась в спорт после рождения двух детей. Расскажите о процессе восстановления.
— На самом деле, единственная сложность — это сбросить лишний вес. Я столкнулась с этим после второй беременности. С первой беременностью всё прошло легко и гладко, плюс я была моложе. Тяжело, потому что нет стабильного сна и полноценного восстановления. А так, в целом, всё терпимо. После тренировки, когда приходишь домой и видишь своих детей, все проблемы сходят на нет, — приводит слова Коваленко официальный сайт Суперлиги.

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