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«Байер» презентовал выездную форму на сезон-2025/2026

«Байер» презентовал выездную форму на сезон-2025/2026
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Немецкий «Байер» на официальном сайте представил новую выездную игровую форму на сезон-2025/2026.

«Вдохновлённая цветами и достопримечательностями Леверкузена, форма отличается яркой цветовой гаммой, варьирующейся от насыщенного малинового до нежно-кремового белого, сочетая в себе насыщенные индустриальные оттенки с изысканными природными элементами. Красный цвет символизирует индустриальное очарование города, сформированное заводом «Байер». Более мягкие тона и цветочная теневая графика отсылают к Японскому саду — знаменитой достопримечательности Леверкузена, одному из крупнейших и старейших в Европе», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Байер»

«Байер» завершил сезон-2024/2025 немецкой Бундеслиги на втором месте.

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