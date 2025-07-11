«Байер» презентовал выездную форму на сезон-2025/2026

Немецкий «Байер» на официальном сайте представил новую выездную игровую форму на сезон-2025/2026.

«Вдохновлённая цветами и достопримечательностями Леверкузена, форма отличается яркой цветовой гаммой, варьирующейся от насыщенного малинового до нежно-кремового белого, сочетая в себе насыщенные индустриальные оттенки с изысканными природными элементами. Красный цвет символизирует индустриальное очарование города, сформированное заводом «Байер». Более мягкие тона и цветочная теневая графика отсылают к Японскому саду — знаменитой достопримечательности Леверкузена, одному из крупнейших и старейших в Европе», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Байер»

«Байер» завершил сезон-2024/2025 немецкой Бундеслиги на втором месте.