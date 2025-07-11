«Пусть сначала наступит MIR!» Хиддинк — о возможном приезде в Россию

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России по футболу Гус Хиддинк ответил на вопрос о возможном посещении Российской Федерации. Нидерландский специалист отметил, что с радостью бы приехал, но пока ждёт, когда наступит мир.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — приводит слова Хиддинка «РИА Новости Спорт». Издание отмечает, что Гус именно таким образом написал слово «мир».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, а российские клубы проводят только внутренние соревнования — РПЛ и Кубок страны.