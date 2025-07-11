Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть сначала наступит MIR!» Хиддинк — о возможном приезде в Россию

«Пусть сначала наступит MIR!» Хиддинк — о возможном приезде в Россию
Комментарии

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России по футболу Гус Хиддинк ответил на вопрос о возможном посещении Российской Федерации. Нидерландский специалист отметил, что с радостью бы приехал, но пока ждёт, когда наступит мир.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — приводит слова Хиддинка «РИА Новости Спорт». Издание отмечает, что Гус именно таким образом написал слово «мир».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, а российские клубы проводят только внутренние соревнования — РПЛ и Кубок страны.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-переводчик сборной России: Хиддинк сказал — вы не хуже Ромарио, но вам нужны яйца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android