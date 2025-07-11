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«Очень скользкая ситуация». Радимов ответил, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ

«Очень скользкая ситуация». Радимов ответил, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о том, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ. Накануне московский клуб исключили из элитного дивизиона по причине подкупа судей в прошлом сезоне ФНЛ. Основными кандидатами на замену «Торпедо» считаются «Урал» и «Оренбург».

«Если по‑честному, по понятиям, нужно было провести стыковой матч. Но я понимаю, что этого не будет. А так, скорее всего, надо оставить «Оренбург». Хотя в «Урале» могут сказать: «Мы бились с «Торпедо» в Первой лиге. Соперник получил преимущество нечестным путём». Очень скользкая история.

Очень важно, что РФС быстро принял решение по «Торпедо». Теперь ещё быстрее надо решать по замене», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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