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«Атлетик» представил третий бирюзовый комплект формы к новому сезону

«Атлетик» представил третий бирюзовый комплект формы к новому сезону
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Испанский «Атлетик» Бильбао на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы.

«Форма полностью бирюзового цвета и изготовлена из ткани AerTek, она отдаёт дань уважения 467 клубам болельщиков красно-белых по всему миру. Это достигается с помощью принта из переплетённых щитов, символизирующих неразрывную связь между болельщиками, игроками и баскским народом: вечную связь, которая простирается от Бильбао до всех уголков мира», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Атлетик»

«Атлетик» завершил сезон-2024/2025 испанской Примеры на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 70 очков. Чемпионом Испании стала «Барселона» (88).

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