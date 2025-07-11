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Суд отправил под домашний арест арбитра, работавшего на решающем матче для «Торпедо»

Суд отправил под домашний арест арбитра, работавшего на решающем матче для «Торпедо»
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Футбольный арбитр Богдан Головко, обслуживавший матч 34-го тура Pari Первой лиги между московским «Торпедо» и «КАМАЗом», отправлен под домашний арест на срок в один месяц и 11 суток. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в телеграм-канале.

Напомним, накануне, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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