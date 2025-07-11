Джордан Хендерсон станет игроком «Брентфорда» — Романо

Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подпишет контракт с «Брентфордом». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Джордан Хендерсон перейдёт в «Брентфорд» в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был нидерландский «Аякс», который он покинул вчера, 10 июля.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Нидерландов 35-летний Джордан Хендерсон провёл 28 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника 15 игр и две результативные передачи в Лиге Европы. В Кубке Нидерландов он сыграл один матч.