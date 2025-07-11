Кечинов: футболисты закрывают глаза на вражду ЦСКА и «Спартака» — появились большие деньги

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о тенденции последних лет, в рамках которой красно-белые подписывают бывших футболистов ПФК ЦСКА. Из свежих примеров стоит выделить Антона Заболотного, Хесуса Медину и Никиту Чернова.

«В наше время тоже были переходы бывших игроков ЦСКА в «Спартак» и наоборот. Женя Бушманов, Андрей Иванов, Валера Масалитин, Сергей Дмитриев. После этого, когда начались истории с болельщиками, чувствовалась если не вражда, то конфронтация. Это ощущали и футболисты, поэтому в какой-то период подобные переходы прекратились, это считалось предательством.

Сейчас всё это замылилось, а в футболе появились большие деньги. Футболисты уже не думают о том, что ЦСКА и «Спартак» — «враги». Закрывают на это глаза и спокойно идут, если предлагают хорошие деньги», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.