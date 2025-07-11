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В «Ливерпуле» заявили, что имеют долгосрочные планы по увековечиванию памяти Диогу Жоты

В «Ливерпуле» заявили, что имеют долгосрочные планы по увековечиванию памяти Диогу Жоты
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Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган рассказал, что мерсисайдский клуб имеет долгосрочные планы по увековечиванию памяти погибшего в результате ДТП Диогу Жоты. Португальский вингер выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

«Ещё рано говорить о чём бы то ни было, прошло всего несколько дней. Я думаю, самое важное в этом процессе — убедиться, что мы проявляем уважение к семье Диогу. У клуба много идей, как и у болельщиков. Мы обсудим всё с семьёй Диогу.

Мы, конечно же, будем помнить и Андре, и Диогу, и в подходящее время мы озвучим наши планы», — приводит слова Хогана This is Anfield.

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